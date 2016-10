Xbox Live: Games with Gold im November mit Murdered - Soul Suspect, Monkey Island SE, Far Cry 3 - Blood Dragon, u.a.

360 XOne

Pünktlich zum Monatsende hat Larry Hryb (Major Nelson) die neuen "Games with Gold"-Titel für den kommenden November bekanntgegeben. Folgende vier Spiele werden im Laufe des Monats für alle aktiven Xbox-Live-Gold-Mitglieder zum kostenlosen Download bereitgestellt:

Xbox One

Super Dungeon Bros : 1. November bis 30. November 2016

: 1. November bis 30. November 2016 Murdered - Soul Suspect (GG-Test: 6.0): 16. Novemer bis 15. Dezember 2016

Xbox 360

The Secret of Monkey Island - Special Edition (GG-Test: 9.0): 1. November bis 15. November 2016

(GG-Test: 9.0): 1. November bis 15. November 2016 Far Cry 3 - Blood Dragon (GG-Test: 7.0): 16. November bis 30. November 2016

Die beiden Xbox-360-Titel sind im Rahmen der Abwärtskompatibilität auch auf der Xbox-One-Konsole spielbar. Wer noch nicht bei den aktuellen Oktober-Titeln zugeschlagen hat (siehe unsere News Games with Gold im Oktober mit The Escapists, Super Mega Baseball, I Am Alive, u.a.), kann dies bis zum 31. Oktober nachholen. Einen kurzen Überblick über die kommenden Spiele gibt euch das nachfolgende Video.