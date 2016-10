The Legend of Zelda - Breath of the Wild: Rund 40 Minuten Gameplay im Video

WiiU

The Legend of Zelda - Breath of the Wild ab 69,99 € bei Amazon.de kaufen.

Auf YouTube ist ein neues Video zu The Legend of Zelda - Breath of the Wild (Preview) aufgetaucht, das euch rund 40 Minuten Gameplay aus dem kommenden Action-Adventure präsentiert. Der Beitrag stammt aus der Videoreihe Game Center DX und zeigt den japanischen Komiker und Schauspieler Masaru Hamaguchi, der einen ersten Blick auf den Titel wirft.

Im Verlauf des Videos werden verschiedene Spielelemente, wie Kämpfe, Schleichen und Interaktionen mit der Umgebung gezeigt. Gespielt wird natürlich die WiiU-Version des Titels (die Nintendo-Switch-Fassung soll erst später vorgestellt werden). Den Clip könnt ihr euch unterhalb dieser Zeilen anschauen. Das Gameplay beginnt bei Minute 02:02. Das fertige Spiel wird im ersten Quartal des kommenden Jahres erscheinen.