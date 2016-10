Titanfall 2: Daten für PS4-Pro-Support bereits auf der Disk - keine nativen 4K, aber stabilere Framerate

PC XOne PS4

Titanfall 2 ab 54,98 € bei Amazon.de kaufen.

Der am kommenden Freitag erscheinende Ego-Shooter Titanfall 2 (im gamescom-Bericht) wird bekanntlich von der zusätzlichen Hardwareleistung der ab dem 10. November erhältlichen neuen Sony-Konsole PS4 Pro profitieren. Wie der verantwortliche Executive Producer Drew McCoy kürzlich via Twitter verriet, befinden sich bereits alle dafür notwendigen Daten auf der gelieferten Disk. Ein Update wird also nicht nötig sein. Wie er zudem in einem Interview mit der Website Stevivor bestätigte, wird der Titel keine native 4K-Auflösung unterstützen:

Es sind keine nativen 4K und ich wäre überrascht, wenn jemand in absehbarer Zeit eine native Ultra-HD-Auflösung bei Triple-A-Spielen anbietet. Es verbraucht sehr viel Rechenleistung. Alleine für die GPU bedeutet das schon eine unglaubliche Menge an Rechenarbeit, um das zu bewerkstelligen.

Alle Konsolenversionen des Spiels unterstützen eine skalierbare Auflösung, um stabile Frameraten, nahe der 60 FPS-Grenze im Spiel zu gewährleisten. Die PS4 Pro wird laut McCoy eine noch stabilere Bildwiederholfrequenz bei einer konstant höheren Auflösung bieten: