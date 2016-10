Monatelang wird Nintendo Marktforschung und Analysen betrieben haben, wie die Nintendo NX nun in Wirklichkeit heißen soll. Der offizielle Name ist Nintendo Switch, doch bei Benjamin und Christoph hat sich -- warum auch immer -- bereits jetzt ein ganz anderer in den Köpfen festgesetzt. Im heutigen Montagmorgen-Podcast diskutieren sie jedenfalls ausführlich über den Nintendo-Hybriden und verraten euch wie gewohnt, was euch in den nächsten Tagen auf GamersGlobal erwartet.

Alle Themen im Überblick:

00:28 Benjamin und Christoph sagen Hallo...

00:43 ... und kommen gleich zum Thema der Woche : Nintendo NX heißt jetzt Nintendo Switch! Nach unserem Analyse-Video von Jörg und Christoph tut nun auch Benjamin seine Meinung kund und diskutiert mit Christoph über diverse Punkte zur neuen Konsole.

01:40 Seine größten Sorgen: Der Bildschirm, der Akku und der mögliche Verschleiß

03:31 Wir spekulieren über den Preis und reden über unsere persönliche Schmerzgrenze

06:55 So kommt die Nintendo Switch bei unseren Usern an (zur Sonntagsfrage)

07:35 Die Portabilität der Switch: Frauen aufreißen am Flughafen

08:17 Ein ganz persönlicher Erfahrungsbericht zu Reisen mit dem 3DS und der PSVita

11:03 Wir warten geduldig auf 2017 und weitere Informationen zur Switch

11:43 Die Vorschau: Freut euch auf den Multiplayer-Test zu Battlefield 1 , eine Preview zu einem nicht näher benannten Open-World-Spiel eines französischen Publishers sowie Jörgs Test und Testvideo zu Civilization 6

12:29 Die SdK-Offensive geht in Runde Drei mit dem Landwirtschafts-Simulator 17

13:04 Titanfall 2 im Test und in der Stunde der Kritiker (SdK-Offensive, Folge 4!)

13:44 Außerdem: Tests zu World of Final Fantasy , Dark Souls 3: Ashes of Ariandel und Skyrim: Special Edition

14:40 Christoph hat die PlayStation VR entstaubt

15:48 Benjamin ist noch mal in Batman - Arkham Asylum eingetaucht

16:40 Wolfen fragt, ob wir weiterführende Romane und Comics zu Spielen lesen

18:25 Jahnu : "Ab wann darf man Weihnachtsgebäck essen?"

19:21 dotdan interessiert, wie wir zu den UWP-Apps auf Xbox One stehen

20:49 Thomas Schmitz fragt sich, was es bei GG zu Essen gibt

21:49 COFzDeep grüßt die Biker in der GG-Redaktion

22:45 Maulwurfn wünscht sich eine zweite Staffel von Die Redaktion

23:15 SaRaHk erkundigt sich nach einem Test zu Pokémon Mond/Sonne

23:28 Für heute haben wir genug über Dinger und Schwengel geredet

Die aktuelle Folge des Montagmorgen-Podcast mit einer Laufzeit von 24 Minuten könnt ihr hier anhören oder herunterladen. Noch besser wäre es aber natürlich, wenn ihr ihn gleich per iTunes oder RSS-Feed abonniert, sodass ihr auch in Zukunft keine Folge mehr verpasst. Eure Userfragen für die nächste Woche stellt ihr bitte wie üblich im Kommentarbereich.

