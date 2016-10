Preacher: Zeichner und Mitschöpfer Steve Dillon gestorben

Preacher original Art by Steve Dillon

Der bekannte britische Comiczeichner Steve Dillon ist am vergangenen Samstag in New York, im Alter von 54 Jahren an den Folgen einer nicht näher genannten Krankheit gestorben. Die traurige Nachricht teilte sein Bruder Glyn Dillon den Fans via Twitter mit. Dillon war unter anderem für seine gemeinsame Arbeit mit dem Autor Garth Ennis an Comic-Serien wie Hellblazer, The Punisher und Preacher bekannt. Zur letzteren wurde dieses Jahr vom US-Sender AMC eine TV-Serie gestartet, an der Dillon als Co-Executive Producer beteiligt war.

Seth Rogen, einer der Schöpfer der Fernsehserie meldete sich ebenfalls über Twitter zu Wort, um seine Anteilnahme zum Ausdruck zu bringen: „Ich bin tief bestürzt über den Verlust von Steve Dillon. Er war mein Lieblingscomickünstler, der meinen Lieblingscomic zeichnete. Ruhe in Frieden“. Der Comicverlag Vertigo Comics twitterte: „Wir haben heute einen Giganten unter den Künstlern verloren. Steve Dillon, wir werden dich alle hier bei DC und Vertigo vermissen.

Für die Fans ist der Tod des Künstlers umso schockierender, weil er erst vor wenigen Wochen in New York als Special Guest auf der Comic-Con dabei war, wo er die Heroes Initiative unterstütze, Zeichnungen für die Besucher anfertigte und Autogramme verteilte. Heroes Initiative ist eine Wohltätigkeitsorganisation, die Comickünstlern in Not bei finanziellen und medizinischen Problemen hilft. Die Organisation wird unter anderem von Comiclegende Stan Lee unterstützt.