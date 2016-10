PC XOne PS4

In Mordheim streiten wir um magische Artefakte, Gold und den Fortbestand der Truppe.

Auf alten Spuren

Die Gegnerin ist umzingelt und Jörg Globenstein setzt zum finalen Schlag an.

Unsere Jungs und Mädels

Sollte unser Bogenschütze jemals den Arm einbüßen, hilft nur eine Umschulung.

Fazit

Rundentaktik

Einzel- und Mehrspieler

Für Fortgeschrittene und Profis

Erhältlich seit 18.10.2016 für 39,99 Euro

In einem Satz: Düstere Rundentaktik mit Ecken, Kanten und Herz.

Jeder Arcade-Check stellt ein interessantes Download-Spiel vom Xbox-Marktplatz vor, egal ob Indie oder Vollpreis. Die Rubrik wird von unseren Usernundbetreut.Die Stadt Mordheim mutet wie eineLovecraft’sche Version des sagenumwobenen El Dorados an. Inmitten eines blutigen Bürgerkriegs, florierte die Metropole zum trügerischen ruhenden Auge des Sturms und einer Zuflucht des zunehmenden Überflusses. Die Maßlosigkeit und Unmoral sowie zuletzt die Hybris suchten auch in dieser finsteren Zeit ihresgleichen, sodass am Ende die Götter selbst ihr drakonisches Urteil sprachen. Ein Meteorit zerbarst die Mauern und Hallen der Stadt, fegte einen Großteil der Bevölkerung hinfort und verdammte die Überlebenden zu mutierten Aussätzigen.Heute liegen unter den Trümmern der Stadt die Überreste des Himmelskörpers – die sogenannten Morrsteine – verborgen, denen magische Kräfte nachgesagt werden. Getrieben von der Gier nach Gold und Macht, ziehen die Heerscharen erneut nach Mordheim. Und mit ihnen die Hundert Hunde, unsere selbst erstellte Kriegerbande für den heuten Arcade-Check der Tabletop-UmsetzungDie Prämisse von Mordheim - City oft the Damned passt auf einen Humpenteller: Wir rekrutieren eine Söldnerbande, ziehen in knifflige Rundentaktikkämpfe in den Ruinen der verdammten Stadt und investieren am Ende die Beute und angesammelten Erfahrungspunkte in die Verbesserung der Truppe. Eine echte Hintergrundgeschichte abseits kurzer Texttafeln bietet das Spiel nicht, aber die morbide Stimmung der Vorlage wird trotz angestaubter Technik gut eingefangen. Die Nebelschwaden hüllen die engen Gassen in ihr Leichentuch und an jeder Ecke begegnen uns die faulenden Zeugnisse der Vergangenheit. Wir betreten zerfallene Ruinen, erkunden die einst prunkvollen Kathedralen und huschen in der Dunkelheit schnell über leergefegte Plätze – man weiß schließlich nie, wer in den Schatten lauert.Die Missionen laufen stets nach einem ähnlichen Schema ab. In einem abgesperrten Stadtteil führen wir eine handvoll Söldner gegen eine rivalisierende Bande in die Schlacht – auf Wunsch auch gegen reale Gegner in Mehrspielerduellen. Zudem greifen mächtige Bossgegner und neutrale Parteien in die Gefechte ein. Wer den Gegenüber zuerst in die Flucht schlägt, trägt den Sieg davon. Die rundenbasierten Kämpfe fußen auf den akribisch umgesetzten Tabletop-Regeln, deren Komplexität uns zunächst wie eine Keule trifft. Eine lange Folge von Texttafeln und Infografiken sowie vier Beispielmissionen, die zusammen das leidlich spannende Tutorial bilden, schaffen kaum Abhilfe. Nur durch Übung und das Studium der zahlreichen, zuschaltbaren Hilfetexte (zum Beispiel über Boni, Mali und Effekte) begegnen wir der steilen Lernkurve mit Erfolg, aber jeder Sieg ist ein hartes Stück Arbeit.Die Fern- und Nahkämpfer der Bande wachsen uns mit jedem Gefecht schneller ans Herz, als wir Rattenblut sagen können. Individuell gestaltet und benamst fiebern wir mit den „Brüdern und Schwestern“, feiern ihre Erfolge und gedenken den Toten. Narben und Verletzungen sind dauerhafte Erinnerungen an geschlagene Schlachten und beeinflussen die Recken in ihrem Werdegang. Der Verlust eines Armes bedeutet nicht das Ende, aber Zweihandwaffen sind fortan tabu. Aus einer Nahtoderfahrung kann ein Söldner gefestigt, gebrochen oder sogar größenwahnsinnig hervorgehen. Trotz fehlender Charakterzeichnung wohnt jedem Kämpfer eine inhärente Persönlichkeit inne, die sich aus seiner Vergangenheit definiert.Wie ein Trainer kümmern wir uns um die Belange der Schützlinge, die unter unserer Ägide von Anfängern zu hochdekorierten Spezialisten reifen. Ohne Moos ist jedoch auch auf dem Schlachtfeld nichts los. Nach jeder Mission müssen wir den Sold der Kämpfer entrichten, sonst treten diese in den Streik oder verlassen gar die Bande. Bessere Waffen, Fortbildung und – ganz wichtig – die Arztkosten wollen ebenso beglichen werden. Schieben wir letzteres auf die lange Bank, steigt mit jedem Tag die Wahrscheinlichkeit, dass demnächst die Rechnung des Fährmannes ins Haus trudelt. Die Kriegskasse füllen wir durch das Plündern von Schatztruhen und den Verkauf von Morrsteinen und erbeuteter Ausrüstung.Mordheim - City oft the Damned ist ein Rundentaktikspiel mit vielen Ecken und Kanten. In den Gefechten leidet häufig die Übersicht, die Tutorials sind in Anbetracht der komplexen Vorlage unzureichend und eine spannende Hintergrundgeschichte fehlt ebenfalls. Dennoch ziehen wir gerne auf die morbiden und fordernden Schlachtfelder, die trotz mäßiger Grafik einen Lovecraft’schen Charme versprühen. Jeder Kampf schweißt uns und unsere Kriegerbande zusammen, denn wir sehen unsere Recken „heranwachsen“, siegen und wohlmöglich sterben. Das Management der Truppe ist das zentrale Spielelement und ungemein motivierend.