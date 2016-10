Lost Ember: Kurzvorstellung & Interview-Beteiligung

PC XOne PS4

Die Gründer der Mooneye Studios, Matthias Oberprieler, Pascal Müller, Maximilian Jasionowski und Tobias Graff, hatten bereits einige Jahre in der Spiele- und Medien-Industrie gearbeitet, bevor sie das Wagnis einer eigenen Firma eingingen. Der ausschlaggebende Grund war, dass sie nicht mehr in "großen Unternehmen mit riesigen Hierarchien und ohne kreative Freiheiten" angestellt sein wollten. Zusammen gearbeitet hatten sie bereits vorher, trotzdem machten sich die Gründer erst einmal an ein paar kleinere Mobil-Projekte. Dabei hatten sie das große Ziel immer vor Augen: Spiele für PC und Konsolen zu entwickeln. Dieses Vorhaben wollen sie jetzt umsetzen: Mit dem 3D-Adventure Lost Ember wagen sie den Schritt in die ausgewachsene Spieleentwicklung.

Ihr Debüt erhielt bereits einige, auch internationale Aufmerksamkeit. So erschienen kurze Artikel auf Kotaku und PC Gamer, letztere Redaktion twitterte "Lost Ember ist ein wunderschön aussehendes Adventure aus Hamburg". Auf der GDC 2015 wurde das Spiel auf der Pressekonferenz der Unreal Engine, welche die technische Basis für Lost Ember liefert, vorgestellt. Zuletzt spielte der reichweitenstarke Youtuber Gronkh die Pre-Alpha-Demo mit sicht- und hörbarem Genuss. Auch Preise und Nominierungen hat das Spiel-Konzept bereits im Vorfeld eingeheimst. Auf dem diesjährigen Deutschen Computerspielpreis wurde es als "Bestes Nachwuchs-Konzept" ausgezeichnet und ist als "Most Creative Game" für das Play-Festival nominiert.

Kickstarter-Erfolg binnen zwei Tagen

Die am 12. Oktober gestartete Kickstarter-Kampagne zu Mooneyes Erstlingswerk verlief bereits kurz nach dem Start sehr erfolgversprechend und sicherte dem Team bereits nach zwei Tagen die Finanzierung. Auch das erste Stretch-Goal für umfangreichere Animationen wurden bereits erreicht. Wenn es in diesem Tempo weitergeht ist es nicht unwahrscheinlich, dass die folgenden Ziele ebenfalls umgesetzt werden können: So steht die Übersetzung in mehrere Sprachen, die Veröffentlichung des Soundtracks sowie, bei erreichen von 400.000 Euro, sieben weitere Tiere für das Gameplay auf der Roadmap. Vor diesem letzten, der bisher bekannt gegebenen Ziele, haben die Entwickler als Information ergänzt, dass sie das Adventure beim überschreiten von 385.000 Euro aus der Kampagne selbstständig und ohne weitere Unterstützung durch Dritte umsetzen können. Bisher wurde die Entwicklung durch Auftragsarbeiten im Bereich Internet, Serious-Games und Spielen für mobile Plattformen eher nebenbei finanziert. Weitere Unterstützung erhielt das Spiel jüngst auf Steam, wo das Projekt im Rahmen des Greenlight-Programms angenommen wurde.

Seelenwanderung mit Wolf

Hinter Lost Ember ("Verlorene Glut") verbirgt sich ein schön gestaltetes 3D-Adventure. Als Wolf durchstreift ihr die Überreste einer vergangenen Zivilisation, könnt dabei durch Seelenwanderung aber auch die Kontrolle über andere Tiere übernehmen. Diese, durch die Übernahme neu erhaltenen Fähigkeiten, benötigt ihr um, zum Beispiel, in Gebiete vordringen zu können, die euch als Wolf ansonsten verwehrt geblieben wären. In der lebendig wirkenden und mit zahlreichen Tieren bevölkerten Spielwelt soll die Neugier euer größter Anreiz werden. Visuell gut erkennbare Hinweise helfen euch bei der Orientierung. Am Ende steht die Entschleierung des Geheimnisses, warum die Zivilisation, über deren Artefakte ihr im Spielverlauf immer wieder stolpern werdet, aus dieser Welt verschwand. Unterstützt wird euer Wolf von einem Lichtwesen; dieser Kompagnon gibt euch Hinweise und ist euer Medium, wenn ihr in die Körper anderer Tiere schlüpft.

Macht mit beim Interview!

"Die hohe grafische Qualität sowie der Anspruch auf eine AAA-Umsetzung hat uns überzeugt. Geschichte, Gameplay und Grafiken sind bereits im Konzeptstadium hervorragend ausgearbeitet." fasst die Jury des Deutschen Computerspielpreises den Entwicklungsstand von Lost Ember bei der Vergabe ihres Preises zusammen. Zurzeit befinden sich die Entwickler auf einer Promotion-Tour quer durch Europa, bei der unter anderem Polen, die Niederlande, Frankreich und Spanien auf der Reiseroute stehen. Sobald sie wieder in ihrer Heimat eingetroffen sind, werden sie sich mit uns zu einem Interview zusammensetzen.

Solltet ihr Fragen haben oder euch ein besonderer Aspekt des Spiels oder der Entwicklung besonders interessieren, dann schreibt es in die Kommentare!