Wipeout: Insider deutet eine baldige Rückkehr der Serie an

Das Bild stammt aus Wipeout HD für die PS3

Der bekannte Insider shinobi602 hat im NeoGAF-Forum wieder ein paar Gerüchte gestreut, die sich diesmal um die Rückkehr der Wipeout-Serie drehen. Nachdem einer der Nutzer in seinem Beitrag auf den Artikel „The Making of Wipeout“ von Kotaku verwies, ließ shinobi602 in einer Reihe von Posts durchblicken, dass es demnächst eine Ankündigung von Sony geben wird. Auf die Frage, ob diese während der diesjährigen Playstation Experience erfolgt, antwortete er:

Ich denke, dass die PSX für die Ankündigung genauso gut geeignet ist, wie jeder andere Ort. Ich bin nicht zu hundert Prozent sicher, wann das genau sein wird.

Laut shinobi602 handle es sich dabei nicht wirklich um ein „neues Spiel“, sondern eher um eine Art Remake, eine Neuinterpretation bisheriger Serienteile. Ob Sony den Titel wirklich während der PSX 2016 ankündigt, bleibt abzuwarten. Das Event findet am 3. und 4. Dezember dieses Jahres in Anaheim (Kalifornien) statt.