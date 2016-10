Nintendo Switch: Keine offiziellen Infos zu Hardware, Spielen oder dem Region-Lock in diesem Jahr

andere

Nach der Ankündigung von Nintendo Switch gibt es noch viele ungeklärte Fragen. Bisher ist weder bekannt, welche Hardware genau in dem Gerät steckt, noch welche Spiele zum Launch der Konsole erhältlich sein werden. Die Antwort darauf werden wir nicht mehr in diesem Jahr bekommen, wie der Wall-Street-Journal-Redakteur Takashi Mochizuki kürzlich auf seinem Twitter-Account verriet. In seiner Nachricht zitiert er Nintendo wie folgt:

Es wird keine offiziellen Ankündigungen mehr in diesem Jahr geben, was sowohl Spiele, Details zur Hardware, als auch den Region-Lock-Status betrifft.

Unklar ist auch, wann Nintendo über den Preis der Konsole sprechen will. Den letzten Gerüchten zufolge soll dieser angeblich zwischen 300 und 350 US-Dollar liegen (siehe dazu auch unsere News: Nintendo NX: Enthüllung angeblich noch diese Woche).