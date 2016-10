AT&T kauft Time Warner für 85,4 Milliarden US-Dollar

Aktuellen Meldungen des Wall Street Journals und der New York Times zufolge wird der US-Telekommunikationsriese AT&T den Medienkonzern Time Warner übernehmen. Für den Erwerb zahlt das Unternehmen einen gewaltigen Betrag von 85,4 Milliarden US-Dollar. Laut der Quelle wurden 107,50 US-Dollar pro Aktie vereinbart, wobei ein Teil der Summe in AT&T-Aktien beglichen wird. Der Deal wurde am gestrigen Samstag von beiden Seiten einstimmig genehmigt. Mit der Übername gehören AT&T nun unter anderem der Pay-TV-Sender HBO, der Nachrichtenkanal CNN, sowie das Filmstudio Warner Bros. Interactive Entertainment. Zudem besitzt das Unternehmen zehn Prozent des Netflix-Konkurrenten Hulu. In einem Statement sagte der AT&T-Chief-Executive Randall L. Stephenson:

Premium-Inhalte gewinnen immer. Wir werden die besten Premium-Inhalte der Welt haben, zusammen mit dem passenden Netzwerk, um diese für jeden Bildschirm zu liefern.

Der Deal wäre ein weiterer Beleg für den Trend, dass Telekommunikationskonzerne in Medieninhalte investieren, schreibt die FAZ. So hat sich unter anderem der US-Kabelanbieter Comcast im Jahre 2011 das amerikanische Medienunternehmen NBC Universal (samt der NBC-Senderkette und dem Universal-Filmstudio) einverleibt, während der Mobilfunkbetreiber Verizon Wireless, dem bereits unter anderem der Medienkonzern AOL und die Onlinezeitung Huffington Post gehören, mit dem Kauf des Internetunternehmens Yahoo liebäugelt. Die Telekommunikationsunternehmen suchen neue, stabile Geldquellen und exklusive Inhalte, weil die Erlöse in ihren klassischen Geschäftsfeldern unter Druck stehen, heißt es weiter.

Auch Apple hat sich für den Erwerb von Time Warner interessiert und soll die Sache weiterhin aufmerksam verfolgen. Für AT&T ist das die zweite große Übernahme in den letzten Jahren, denn 2014 hat der Konzern bereits 48,5 Milliarden US-Dollar für den Kauf des Pay-TV-Senders DirecTV ausgegeben. Derzeit steht der Telekommunikationsriese mit rund 120 Milliarden US-Dollar in der Kreide und musste mit dem Erwerb von Time Warner auch die Schulden des Medienkonzerns in Höhe von 20 Milliarden übernehmen. Schon im Vorfeld gab es aufgrund von Berichten über den anstehenden Deal Bewegung an der Börse. Der Aktienkurs von Time Warner stieg um knapp acht Prozent, während die AT&T-Aktie zwei Prozent einbüßte.