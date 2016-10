The Order 1886: Entwickler sprechen über die Zukunft der Marke

PS4

Ru Weerasuriya, der Creative Director hinter dem Anfang vergangenen Jahres erschienenen Action-Adventure The Order 1886 (Testnote: 6.5), hat sich in einem Video-Interview mit Game Informer zur Zukunft der Marke geäußert. Der im Vorfeld viel gelobte Titel war zwar sehr ambitioniert, konnte die geschürten Erwartungen am Ende jedoch nicht erfüllen. Auf die Frage hin, ob die Marke überhaupt eine Zukunft hat, gab Weerasuriya zu verstehen, dass es definitiv Potential für mehr Spiele in diesem Universum gibt. Die Marke wurde von Beginn an mit Blick auf mehrere Spiele erschaffen und die Geschichte umfasse mehr, als das bisherige Spiel.

Ob es tatsächlich einen Nachfolger geben wird, wollte Weerasuriya nicht bestätigen, denn die Entscheidung hängt nicht allein von Ready at Dawn ab. Auf die Frage nach einem weiteren Teil sagte der Macher daher schlicht: „nun, das musst du Sony fragen“. Das Video-Interview könnt ihr euch unterhalb dieser Zeilen anschauen. Die Frage wird bei Minute 12:17 gestellt.