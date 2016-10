Dark Souls 3: Kurzzeitige Veröffentlichung von Ashes of Ariandel offenbart Details

PC XOne PS4

Ups, da ist was schiefgegangen: Vor kurzem hatten sämtliche Käufer des sogenannten Season-Passes respektive der "Digital Deluxe Edition" von Dark Souls 3 (im Test: Note: 8.5) bereits die Möglichkeit, den ersten von zwei Story-DLCs, Ashes of Ariandel, herunterzuladen. Wer das getan hat, ob aktiv oder etwa über die automatische Download-Funktion auf Xbox One, kann die Erweiterung vor dem offiziellen Relase am kommenden Dienstag, den 25.10. bereits spielen.

Die Spieler, die die Chance wahrgenommen haben, sind den Aussagen des Entwicklers From Software, wie viele neue Waffen und Zaubersprüche es abseits des neuen Spielgebiets "Gemalte Welt von Ariandel" geben wird, auf den Grund gegangen. Demnach wird es 15 neue Waffen und Schilde, vier Rüstungssets, vier Zaubersprüche, zwei Bosse und die PvP-exklusive Karte "Hollow Arena" geben. Die Spielzeit soll bei drei bis fünf Stunden liegen. Details zur Qualität der Erweiterung findet ihr schon bald in unserem Testbericht.