The Last Guardian: Goldstatus bestätigt [Update]

Update um 13:56 Uhr

Inzwischen hat Sonys Worldwide-Studios-President Shuhei Yoshida die Goldmeldung auf seinem Twitter-Account bestätigt. In seinem Tweet schreibt er:

Ich habe sehr lange darauf gewartet, das sagen zu können... The Last Guardian hat den Goldstatus erreicht! Ich freue mich so sehr für euch, dass ihr es endlich erleben könnt.

Damit bestätigt Yoshida, dass es keine weiteren Verschiebungen mehr geben wird und der Titel pünktlich am 6. Dezember 2016 in den Händlerregalen stehen wird.

Originalmeldung vom 22. Oktober 2016 um 4:25 Uhr

Das Action-Adventure The Last Guardian (im gamescom-Bericht) hat offenbar nach rund neun Jahren Entwicklungszeit endlich den Goldstatus erreicht. Das zumindest war für kurze Zeit auf dem offiziellen Twitter-Account von Jun Yoshino zu lesen, der bei Sony Computer Entertainment Europe als Producer an dem Titel mitwirkt.

In seiner Nachricht schrieb Yoshino zwar nur den Satz: „Gone Gold. Waddup“, ohne dabei The Last Guardian direkt zu erwähnen, allerdings arbeitet er laut seinem LinkedIn-Profil aktuell nur an diesem Projekt, so dass die Vermutung nahe liegt, dass damit der Titel gemeint war. Die Nachricht wurde möglicherweise zu früh veröffentlicht, den inzwischen ist der Eintrag wieder gelöscht worden. Zuletzt wurde der Release-Termin für The Last Guardian vom 25. Oktober auf den 7. Dezember dieses Jahres verschoben (mehr dazu hier: The Last Guardian: Release verschiebt sich um mehrere Wochen).