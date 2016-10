Nintendo Switch: Spieler errechnen die Maße der Konsole mit Hilfe von Amiibo-Figuren

andere

Bisher hat Nintendo keine offiziellen Maßangaben für seine kürzlich vorgestellte Hybrid-Konsole Nintendo Switch veröffentlicht. Findige Nutzer haben sich daher den Ankündigungstrailer genauer angeschaut und anhand der im Video gezeigten Amiibo-Figuren ausgerechnet, wie groß die Heimstation, die mobile Konsole und die ansteckbaren Controller sein werden.

Demnach haben die Station und die Konsole selbst jeweils eine Höhe von 10,23 cm und eine Länge von 16,75 cm. Die Länge des Gerätes mit angesteckten Kontrolleinheiten (jede davon etwa 3,18 cm lang) beträgt insgesamt 23,11 cm. Das komplette System soll somit etwas kleiner als das WiiU-Gamepad (13,5 x 25,9 cm) und deutlich größer als das PCH-2000-Modell der PS Vita (8,51 x 18,36 cm) oder ein geschlossenes New Nintendo 3DS (9,35 x 16 cm) sein. Der Bildschirm der Nintendo Switch hat laut den Berechnungen eine Größe von 7,8 x 13,4 cm (15,53 cm in der Diagonale), was auch die bisherigen Gerüchte über ein 6,2 Zoll großes Display bekräftigt.

Wie bereits oben erwähnt, handelt es sich hierbei nicht um offizielle Angaben des Herstellers. Aber es zeigt zumindest schon mal, wie groß die Switch in etwa sein wird.