Watch Dogs 2: Neuer Trailer stellt die Vorbesteller-Boni vor

PC XOne PS4

Mit Watch Dogs 2 (im gamescom-Bericht) wird Ubisoft in wenigen Wochen die Fortsetzung zum 2014 erschienenen Action-Adventure veröffentlichen. Wenn ihr euch den Titel noch vor dem offiziellen Release im November vorbestellt, werdet ihr mit einer extra Mission belohnt, in der ihr auf die Jagd nach dem berüchtigten Zodiac Killer geht. Dieser versetzte im Jahre 1969 die Bewohner von San Francisco in Angst und Schrecken und konnte trotz intensiver Ermittlungen der Polizei nie gefasst werden. Im Spiel treibt in Oakland ein Mörder sein Unwesen, der seine Opfer nach dem selben Muster wie der berüchtigte Zodiac Killer ins Szene setzt und ihr habt nur eine Nacht, um seine Rätsel zu entschlüsseln und die Wahrheit ans Licht zu bringen.

Neben der Zodiac-Killer-Mission bekommt ihr als Frühkäufer noch das Urban-Prison-Outfit. Beide Inhalte werden in einem neuen Trailer vorgestellt, den ihr euch unterhalb dieser Zeilen anschauen könnt. Watch Dogs 2 wird ab dem 15. November 2016 für die Xbox One und die PS4, sowie ab dem 29. November auch für den PC digital und im Handel erhältlich sein.