Skyrim Special Edition: Neues Gameplay-Video zeigt Grafikvergleich zu alter Version

PC XOne PS4

The Elder Scrolls 5 - Skyrim Special Edition ab 59,99 € bei Amazon.de kaufen.

Bethesda hat heute einen weiteren Trailer zur The Elder Scrolls 5 - Skyrim Special Edition veröffentlicht, der die grafischen Verbesserungen im Vergleich zur Originalversion von 2011 zeigt. So werden im Video sowohl Vergleichsszenen zwischen Xbox 360 und Xbox One als auch zwischen PS3 und PS4 gezeigt.

Elder-Scrolls-Fans oder die, die es vielleicht noch werden möchten, können die überarbeitete Neuauflage ab dem kommenden Freitag für PC, Xbox One und PlayStation 4 erwerben. Neben den Inhalten des Hauptspiels sind auch die DLC-Erweiterungen Dragonborn, Dawnguard und Hearthfire enthalten. Neu für Konsolen kommt zudem Mod-Support hinzu.