Microsoft: Umsätze aus der Gaming-Sparte gehen zurück

Microsoft hat neue Geschäftszahlen für das erste Finanzquartal 2017 veröffentlicht. Daraus geht hervor, dass die Umsätze aus der Spiele-Sparte im Vergleich zur früheren Quartalen um rund 5 Prozent zurückgegangen sind. Schuld daran seien unter anderem die aktuell schleppenden Verkäufe der Xbox One. Microsoft versichert jedoch, dass zumindest mehr Software und Dienstleistungen für die Konsole abgesetzt werden konnten. Insgesamt konnte das Unternehmen in diesem Bereich 1,9 Milliarden US-Dollar umsetzen.

Zudem sei auch die Zahl der Xbox-Live-Abonnenten zurückgegangen. Während im vorangegangen Quartal knapp 49 Millionen Spieler das Angebot genutzt haben sollen, gäbe es aktuell nur noch rund 47 Millionen Nutzer. Auch die Umsätze aus der Personal-Computer-Sparte sollen laut Microsoft um rund 2 Prozent gesunken sein. Dennoch erwirtschaftete dieser Bereich im ersten Finanzquartal 2017 noch mehr als 9 Milliarden US-Dollar.

Zuwachs konnte das Unternehmen hingegen im Bereich der Cloud-basierten Dienste vorweisen. So stiegen die Umsätze aus dem Online-Dienst Microsoft Azure im ersten Quartal 2017 um 116 Prozent. Laut Amy Hood, Executive Vice President und Chief Financial Officer bei Microsoft, zeigen die Zahlen, dass es eine ungebrochene Nachfrage nach Cloud-Diensten von Microsoft gäbe. Dennoch will das Unternehmen in allen Bereichen weiter wachsen.