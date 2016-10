Killing Floor 2: Ungekürzte Fassung erhält USK-Freigabe ab 18 Jahren

PC PS4 Linux

Wie Publisher Koch Media heute mitteilte, erscheint der in der Gewaltdarstellung nicht unbedingt harmlose Mehrspieler-Shooter Killing Floor 2 auch in Deutschland in einer ungekürzten Version für PlayStation 4 als Discversion. Die hat nämlich von der USK eine Altersfreigabe ab 18 Jahren erhalten, wobei die Entscheidung erst in der dritten Prüfungsinstanz gesichert werden konnte.

Entwickelt wird Killing Floor 2 vom US-Studio Tripwire Interactive, die unter anderem für Red Orchestra verantwortlich zeichnen. Neben der von Koch gepublishten PlayStation-Fassung erscheint das Spiel parallel damit am 18. November auch für PC. Bei Steam ist der Titel bereits seit April 2015 im Rahmen von Steams Early-Access-Programm zu haben.