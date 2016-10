Nintendo Switch: Aktionäre und Analysten zeigen sich enttäuscht

andere

Mit förmlich knisternder Spannung und großen Erwartungen wurde am gestrigen Donnerstag um 16:00 Uhr das gut gehütete Geheimnis um Nintendos neueste Konsole gelüftet. Und während die Nintendo Switch von seiner Zielgruppe durchaus positiv aufgenommen wurde, sind die Analysten und Aktionäre vom neuen Gerät eher weniger begeistert. Das aus stationärer Konsole und tragbarem Handheld bestehende Hybrid-System erachten die Anleger als „wenig spannend“. So konnte Nintendo mit dem ersten Trailer keine Begeisterung an den Märkten auslösen, was am heutigen Freitag auch in einem Aktiensturz um sechs Prozent resultierte.

Laut den Analysten hat es Nintendo versäumt, interessante Spielmöglichkeiten zu zeigen. Verschiedene Branchenexperten bezeichneten die Nintendo Switch als „enttäuschend“ und kritisierten unter anderem das Fehlen von „revolutionär neuen Funktionen“. Auch die Möglichkeit einer Verbindung des Hybriden zum Smartphone sowie der Preis werfen immer noch Fragen auf. Die komplette Meldung dazu findet ihr unter dem Quellenlink.