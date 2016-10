Skyrim für Nintendo Switch trotz Trailerszenen nicht bestätigt

PC 360 PS3

Während sich die Gerüchte über die Hardware der Nintendo Switch (ehemals NX) größtenteils bestätigten, gab es im gestrigen Vorstellungstrailer dennoch so einige Überraschungen – insbesondere in Hinsicht auf die dort gezeigten Spiele. So war unter anderem gleich mehrmals The Elder Scrolls 5 - Skyrim (zum Test, Note: 9.5) zu sehen. Spielefans verstanden dies wenig überraschend als Bestätigung, dass das Bethesda-Rollenspiel für Nintendos neue Konsole umgesetzt wird.

Bethesda bremst nun die Euphorie, ohne der Switch-Umsetzung allerdings eine klare Absage zu erteilen:

Wir sind glücklich, dass wir die Gelegenheit hatten, mit Nintendo an dem Video arbeiten zu dürfen. Derzeit bestätigen wir jedoch keine speziellen Spiele. Stattdessen geben wir unsere Partnerschaft mit Nintendo und unsere Unterstützung der Switch bekannt.

Auch Nintendo betont in einem Statement, dass die präsentierten Spiele im Trailer nicht stellvertretend für tatsächlich erscheinende Titel sein müssen:

Das heutige Video enthielt Ausschnitte aus repräsentativem Gameplay, dass die Eigenschaften der Nintendo Switch demonstrieren sollte.

Nintendo verweist darüber hinaus darauf, dass richtige Spielevorstellungen, eine Liste der Launchtitel sowie Infos zu Releasedatum, Preis und so weiter zu einem späteren Zeitpunkt folgen werden.