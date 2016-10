USA: Videospiel-Synchronsprecher treten in Streik

Nachdem die bisherigen Verhandlungen mit dem Branchenverband Interactive Video Game Companies zu keiner Einigung führten, kündigte die US-amerikanische Gewerkschaft SAG-AFTRA für heute einen Streik der Videospiel-Synchronsprecher an. Davon betroffen sind Spiele von Firmen wie Activision, Take 2, Warner Bros. und Insomniac Games – aber ausdrücklich nur solche, die nach dem 17. Februar 2015 in Produktion gegangen sind.

Zuletzt hatte die Gewerkschaft ein Angebot der Industrie abgelehnt, das eine Gehaltserhöhung um 9% sowie abhängig von der Zahl der Aufnahme-Sessions bis zu 950 US-Dollar extra pro Spiel vorgesehen hätte. SAG-AFTRA fordert zusätzlich Boni für Spiele, die sich besonders gut verkaufen und höhere Zahlungen für Aufnahmen von schmerzhaften Toden, Schreien beziehungsweise Aufnahmen, die die Stimme des Sprechers schädigen können.