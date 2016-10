Eine aufregende Woche liegt hinter uns, in der Nintendo ihre neue Konsole erstmals der Öffentlichkeit vorgestellt hat (Nintendo Switch: Analyse von Jörg Langer und Christoph Vent). Außerdem ist Civilization 6 erschienen (Stunde der Kritiker) – Rundenstrategen haben die nächsten Wochen viel zu tun. Diese Themen sowie Mafia 3 beschäftigen uns auch in den heutigen Wochenend-Lesetipps.

"Wenn schon Rassismus, dann bitte richtig"

Zeit.de am 18. Oktober, Matthias Kreienbrink

Wenn Spiele so realistisch wie möglich ein wollen, müssen sie auch Probleme wie Homophobie und Rassismus erfahrbar machen, meint Matthias Kreienbrink. Und zwar nicht nur in Cutscenes wie in Mafia 3, sondern auch beim Herumlaufen in der Spielwelt: "Wenn also ein Videospiel eine Welt abbilden will, die nicht wie unsere Welt, sondern unsere Welt sein soll – wieso dann nicht auch diese Diskurse abbilden, sie erfahrbar machen? Figuren trauern lassen, sie Diskriminierung erfahren lassen, den Spielern damit ermöglichen, noch tiefer in ein Videospiel eindringen zu können."

"Der Reiz, Welten zu erobern"

Deutschlandfunk.de am 20. Oktober, Tobias Nowak, Audio (04:22 Minuten)

Als nächstes haben wir wieder einen Hörtipp für euch. Anlässlich des 25jährigen Jubiläums von Civilization blickt Tobias Nowak auf die Geschichte der Reihe zurück: "Die erste Edition entstand noch in der Endphase des Kalten Krieges und präsentierte eine klar westliche Sicht. Eine kriegerische, imperiale Dominanz führte zum Sieg, Stalin war der Repräsentant der russischen Zivilisation. Und überhaupt: Fast alle Anführer waren Männer. Aber Civilization entwickelte sich so wie die reale Welt auch."

"Die Nintendo Switch ist die logische Fortsetzung ihrer gescheiterten Vorgänger"

Wired.de am 21. Oktober, Dominik Schönleben

Nintendo greife mit der Switch die funktionierenden Konzepte von Wii, Wii U und 3DS auf und vereine sie in einem Gerät, das dadurch durchaus ein gewisses Potential entwickelt – schreibt Dominik Schönleben auf Wired: "Die Switch besitzt im Prinzip die gleichen entspannten Nunchuck-Controller der Wii, die jetzt aber auch zu einem regulären Controller zusammengesteckt werden können. Sie hat den flexiblen, tragbaren Monitor der Wii U, der jetzt aber auch aus dem Controller gelöst werden kann. Und die transportablen Local-Multiplayer-Möglichkeiten der Switch gehen weit über die des 3DS hinaus."

"Switched off: out-of-touch Nintendo’s going at it arse-backwards again"

VG247.com am 21. Oktober, Brenna Hillier (Englisch)

Brenna Hillier von VG 24/7 ist von der Switch weniger begeistert: Statt funktionierende Konzepte aufzugreifen und weiterzuentwickeln, versuche Nintendo schon wieder, die Art, wie wir spielen, auf den Kopf zu stellen: "Sony dominiert diese Generation bisher, indem sie das unspannendste tut, was sie hätte tun können: sich anzuschauen, wie Spieler ihre Konsolen benutzen und dann ein Gerät zu bauen, das ihnen genau das ermöglicht. Ist die PS4 revolutionär? Kein bisschen (Sorry, Sony). Ihr interessantestes Feature ist der Share-Button. Aber ist sie eine Box, die alles was ihr wollt relativ gut kann und dazu noch eine gute Entwicklungsumgebung für schnelle, qualitativ hochwertige Veröffentlichungen bietet? Ja."

Im heutigen Video: Alien trifft Queen.