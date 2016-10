Nintendo Switch: Was wird aus 3DS und WiiU?

andere

Nach der jüngsten Vorstellung von Nintendo Switch (sehe unsere News hier: Nintendo Switch: "Nintendo NX" wird Hybrid-Konsole mit Modulen) fragt sich der eine oder andere Spieler sicher, wie die Zukunft von Nintendo 3DS und der WiiU aussehen wird. In einem Interview mit Polygon auf das Thema angesprochen und gefragt, ob die neue Konsole den Verkauf des 3DS beeinflussen wird, gab ein Sprecher des Unternehmens nur eine ausweichende Antwort. Wie er anmerkte, sei die Nintendo Switch in erster Linie eine Heimspielkonsole und man habe derzeit in Hinblick auf die Zukunft des 3DS nichts anzukündigen:

Mit mehr als 60 Millionen verkaufter 3DS-Geräte weltweit gibt es da offensichtlich nach wie vor einen großen Hunger nach neuen Spielen, wie Pokemon Sun oder Pokemon Moon. Und wir haben noch eine Menge anderer Titel in der Pipeline.

Bei der WiiU sieht die Sache schon etwas deutlicher aus. So hat Nintendo zwar im März dieses Jahres die Gerüchte um einen Produktionsstopp zunächst dementiert, in den Folgemonaten wurde es aber immer offensichtlicher, dass die Herstellung neuer Einheiten heruntergefahren wurde. Das hat nun auch der Sprecher nochmal bestätigt: