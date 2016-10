Star Trek - Bridge Crew auf März 2017 verschoben

PC PS4

Eigentlich hätten Spieler noch in diesem Jahr die Brücke des Raumschiffs U.S.S. Aegis in Star Trek - Bridge Crew (im Angespielt-Bericht von der GC2016) besetzen sollen. Wie Publisher Ubisoft nun mitteilte, wird das für vier Spieler konzipierte VR-Spiel erst am 14. März 2017 in den Handel kommen.

Als Grund nennt Ubisoft, dass Entwickler Red Storm Entertainment (Ghost Recon- und Rainbow Six-Reihe) mehr Zeit benötige, um das bestmögliche Spielerlebnis zu liefern. Der neue Termin im März des kommenden Jahres gilt offenkundig sowohl für die PC- als auch die PS4-Version. Auf PC wurde der VR-Titel mit Fokus auf die Oculus Rift entwickelt, mit der wir das Spiel auch angespielt haben. Die PSVR-Fassung hat der französische Publisher bislang noch nicht gezeigt.