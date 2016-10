Sonntagsfrage: Reizt euch die Anschaffung der Nintendo Switch?

andere

Vor wenigen Tagen hat Nintendo nach langer Wartetezeit und noch viel mehr Spekulationen seine für März 2017 angekündigte Konsole offiziell vorgestellt. Nintendo Switch heißt das ehemals unter dem Codenamen NX geführte Spielgerät , das, wie zuvor gemutmaßt wurde, eine Kombination aus stationärer Konsole und Handheld darstellt – samt Tablet-ähnlichem Display und abtrennbaren Steuerungseinheiten, genannt Joy-Con-Controller.Viel mehr als das, was Nintendo im gut dreieinhalbminütigen Ankündigungstrailer gezeigt hat, ist über die Spieleplattform noch nicht bekannt. Niemand weiß etwas über den Preis, die Auflösung des als "HD-Display" bezeichneten Bildschirms oder über die Akkulaufzeit. Lediglich, dass ein Grafikchip von Nvidia verbaut sein wird, das neue-Spiel neben WiiU auch für Nintendo Switch erscheinen wird, sowie welche Partner, darunter Platinum Games, Bethesda, Ubisoft oder Take Two Interactive, mit dem japanischen Publisher kooperieren werden, hat Nintendo verraten.In unserer aktuellen Sonntagfrage möchten wir von euch erfahren, ob ihr nach diesem Trailer mit einer Anschaffung von Nintendo Switch liebäugelt, noch unentschlossen seid, generell Tests abwarten möchtet oder euch womöglich bereits dagegegen entschieden habt, die Plattform anzuschaffen. Wie üblich möchten wir eure Meinung nicht bloß in der Abstimmung erfahren, sondern rufen euch dazu auf, eure Meinung mit den anderen Usern in den Kommentaren unter dieser News-Meldung zu diskutieren. An der Abstimmung selbst könnte ihr wie immer bis zum kommenden Montag, um 10:00 Uhr teilnehmen. Zu der genannten Zeit schließen wir die Umfrage und teilen euch anschließend das Ergebnis der Umfrage mit.Ihr habt eine Idee für eine unserer kommenden Sonntagsfragen? Dann besucht einfach diesen Foren-Thread , in dem ihr uns Vorschläge für eine der kommenden Umfragen hinterlassen könnt – gerne auch mit möglichen Antwortmöglichkeiten. Ob zeitlose Themen oder brandaktuell spielt dabei keinerlei Rolle. Sofern wir eure Frage für interessant genug halten, könnte sie schon bald an dieser Stelle gestellt werden.