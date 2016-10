Beyond Good & Evil 2: Entwickler nennt Grund für verspätete Fortsetzung

360 PS3

Das Teaser-Bild stammt aus dem ersten Teil von Beyond Good & Evil.

Nachdem Michel Ancel vor kurzem die Entwicklung eines zweiten Teils von Beyond Good & Evil bestätigte und Gerüchte um eine mögliche Konsolenexklusivität von Beyond Good & Evil 2 für Nintendo Switch die Runde machten, meldete sich der Entwickler via Instagram nun erneut zu Wort und erklärt, warum der Titel erst nach so langer Zeit fortgesetzt werden soll.

Ein Bild auf Instagram zeigt frühe Artworks aus der Fortsetzung und stammt nach Angaben von Ancel aus dem Jahr 2008. Laut Ancel soll es damals schon mehrere Prototypen gegeben haben, die bereits spielbar gewesen sein sollen. Dennoch soll das Team während der Entwicklung auf technische Probleme gestoßen sein. Ursprünglich hatten die Entwickler geplant, Beyond Good & Evil 2 um Reisen zwischen den Planeten und weitere explorative Inhalte zu erweitern – Features, die Ubisoft nach Aussage von Ancel bereits für den ersten Teil geplant hätte.

Laut Ancel war es das Ziel seines Teams, "das Spiel ihrer Träume" zu entwickeln. Da viele Ideen aufgrund technischer Limitierungen damals nicht machbar erschienen, entschieden sich die Entwickler dafür, das Projekt vorerst auf Eis zu legen und stattdessen an 2D-Jump-and-runs der Rayman-Serie zu arbeiten. Jetzt sei die Technik jedoch so weit fortgeschritten, dass die Entwickler all ihre Vorstellungen umsetzen könnten. Obwohl noch eine Menge Arbeit vor ihnen liegen würde, sei das Team hochmotiviert und bereit für die Fortsetzung.

Die Reaktionen von Ancels Instagram-Followern fallen hingegen durchwachsen aus: Während der Großteil dem Team so viel Zeit wie nötig für die Entwicklung einräumt, halten einige Nutzer die Erklärung für Blödsinn: Andere Spiele wie die Mass Effect-Reihe hätten damals bereits ähnliche Features geboten, die Ancel und sein Team für Beyond Good & Evil 2 geplant hätten.

Stattdessen hätten sich die Entwickler laut Meinung einiger Instagram-Follower lieber für ein "einfacheres" Projekt wie Rayman entschieden, um so "mehr Geld aus einem bereits vorhandenen, langweiligen Franchise herauszuquetschen". Obwohl der erste Teil von Beyond Good & Evil heute bei den Fans einen sehr guten Ruf genießt, blieben die Verkaufszahlen damals hinter den Erwartungen zurück. Ob Beyond Good & Evil 2 mehr Erfolg haben wird, erfahren wir frühestens 2017.