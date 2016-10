Robinson - The Journey: Crytek bestätigt happige UVP für Europa

PS4

Bei Amazon ist Cryteks VR-Spiel Robinson - The Journey bereits seit längerer Zeit zum stolzen Preis von 69,99 Euro gelistet. Heute hat das Frankfurter Studio, das sich für die Entwicklung von Spielen wie Crysis 3 (im Test: Note 8.5) oder Ryse - Son of Rome (im Test: Note 6.5) verantwortlich zeichnete, die offizielle UVP bekanntgegeben, zu dem die Download- oder Disc-Version des Spiels in Europa zu haben sein wird. Demnach werde ihr zwar keine 70 Euro, aber doch immerhin 59,99 Euro zur Hand nehmen müssen, sollte der Händler eurer Wahl den Titel nicht unterhalb der unverbindlichen Preisempfehlung anbieten.

Robinson - The Journey wird, wie zuletzt bestätigt wurde, ab dem 9. November für PS4 respektive PlayStation VR im Handel erscheinen. Ob es später auch eine PC-Fassung mit Support für HTC Vive oder Oculus Rift geben wird, ist nicht bekannt. Im Science-Fiction-Spiel strandet ihr auf dem Planet Tyson III, bei dessen Erkundung ihr unter anderem Bekanntschaften mit Prähistorischem wie Dinosauriern machen werdet.