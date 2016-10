The Orange Box: Half-Life 2 und Co. jetzt auch für Xbox One verfügbar

XOne

Wie Larry Hryb ("Major Nelson") via Twitter mitgeteilt hat, ist The Orange Box im Rahmen des Abwärtskompatibilitätsprogramms von Microsoft jetzt auch für die Xbox One erhältlich. Die Sammlung erschien ursprünglich bereits im Oktober 2007 und enthielt neben Half-Life 2 und den beiden bisher veröffentlichten Episoden zusätzlich den Knobel-Hit Portal sowie den Multiplayer-Shooter Team Fortress 2.

Weiterhin sind jetzt auch Joe Danger 2 - The Movie (im PSN-Check) und Galaga Legions auf der Xbox One spielbar. Damit wächst das Angebot der Xbox-360-Titel, die ihr auch auf der X1 spielen könnt, auf über 250 Spiele. Erst in der letzten Woche gab Hryb bekannt, dass nun auch Silent Hill - Downpour (Testnote: 8.0), Eat Lead - The Return of Matt Hazard und Puzzle Quest - Challenge of the Warlords für die Xbox One verfügbar sind. Die genannten Titel könnt ihr via Xbox Marketplace kaufen. Eine Übersicht mit allen abwärtskompatiblen Spielen findet ihr im Blog von Major Nelson.