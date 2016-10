Red Dead Redemption 2: Playstation und Rockstar kündigen Partnerschaft an // Erster Teil bald via PS Now spielbar

XOne PS4

Red Dead Redemption 2 ab 69,99 € bei Amazon.de kaufen.

John Koller, Vice-President und Marketing Manager für Playstation bei Sony Interactive Entertainment, gab heute auf dem deutschen Playstation Blog eine Partnerschaft mit dem Entwickler Rockstar Games bekannt. Im Rahmen der Zusammenarbeit werden ausgewählte Online-Inhalte für das kommende Action-Adventure Red Dead Redemption 2 zuerst für die Playstation 4 erscheinen. Wie lange die Zeitexklusivität sein wird, ließ Koller vorerst offen.

Auf dem englischsprachigen Playstation Blog verkündete zudem Joshua Walker, der SIE Senior Product Marketing Manager für Playstation, dass der erste Teil der Western-Reihe schon bald über Sonys Playstation Now auf der PS4 spielbar sein wird. Dies gilt jedoch vorerst nicht für Deutschland, da der Cloud-Gaming-Dienst hierzulande noch nicht offiziell verfügbar ist.

Seit dem 24. August bietet Sony den PS-Now-Service auch für den PC an, allerdings vorerst nur in Großbritannien, Belgien und den Niederlanden. Die USA, sowie weitere Länder sollen aber demnächst folgen. Da Red Dead Redemption (Testnote: 9.0) nun demnächst zum PS-Now-Programm gehört, werden auch PC-Spieler in den Genuss des Titels kommen.