Minecraft Story Mode: Erste Episode ab sofort für mehrere Plattformen gratis

Adventure-Entwickler Telltale Games hat bekannt gegeben, dass die erste Episode von Minecraft Story Mode (im Video-Test mit Zwischen-Wertung 4.0) ab sofort kostenlos auf verschiedenen Systemen verfügbar ist. Das Angebot gilt für Konsolen von Microsoft (Xbox 360, Xbox One) und Sony (PlayStation 3, Playstation 4) sowie für die Mobile-Plattformen iOS und Android. PC-Spieler und Besitzer einer WiiU sind von der Aktion ausgeschlossen. Lediglich Benutzer von Windows 10 können sich die Gratis-Version ebenfalls via Windows Store herunterladen. Europäische PlayStation-Spieler müssen sich laut Telltale jedoch noch eine Weile gedulden, bis das kostenlose Angebot auch hierzulande verfügbar ist.

Zugleich hat Telltale Games auch die Preise für den Season Pass, Season Pass Plus und Adventure Pass gesenkt, mit dem ihr Zugriff auf mehrere Episoden erhaltet. Vermutlich möchte der Entwickler mit der Kampagne die Werbetrommel für die Disc-Version von Minecraft Story Mode rühren, die in Europa am 28. Oktober 2016 für alle gängigen Plattformen erscheinen und alle Episoden beinhalten soll. Nachfolgend könnt ihr euch den offiziellen Trailer zur Gratis-Aktion ansehen.