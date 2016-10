Nintendo Switch: "Nintendo NX" wird Hybrid-Konsole mit Modulen

andere

Vor wenigen Minuten hat Nintendo mit einem dreieinhalbminütigen Video ihre neue Konsole angekündigt. Das bisher unter dem Projektnamen NX bekannte Gerät hört auf den Namen Nintendo Switch und wird wie vermutet eine Hybrid-Konsole, also eine Kombination aus stationärer Konsole und Handheld.

Wie dem Video, das ihr gleich unter dieser News sehen könnt, zu entnehmen ist, steckt in der Basiseinheit der Switch eine Art Tablet, das ihr jederzeit aus der Konsole entnehmen könnt. Die beiden Steuerungseinheiten für die beiden Sticks sowie die Aktionstasten befinden sich an den Seiten. Allerdings könnt ihr die Controller jederzeit abnehmen, was sich insbesondere im portablen Betrieb anbietet, wenn ihr das Tablet etwa vor euch auf einem Tisch aufstellen möchtet. Die beiden Controllereinheiten funktionieren dann kabellos. Für den stationären Einsatz war zudem ein Controller zu sehen, der bezüglich des Layouts stark an den der Xbox erinnerte – soll heißen: Die Aktionstasten befinden sich hier oberhalb des Sticks und nicht wie bei Nintendo zuletzt üblich unterhalb.

Zudem wurde ein weiteres Gerücht durch das Video bestätigt: Nintendo Switch wird als Speichermedium auf Module setzen, die in das Tablet eingesteckt werden. Infos über die Leistungsfähigkeit der Konsole gab der Trailer allerdings nicht preis, lediglich das Veröffentlichungsdatum im März 2017 wurde nochmals bestätigt.

Neben dem bereits angekündigten The Legend of Zelda - Breath of the Wild war für wenige Sekunden auch ein neuer Ableger der Super Mario-Reihe zu sehen. Was dieser allerdings bereits deutlich machte: Das nächste Mario wird ein 3D-Hüpfer, allem Anschein nach allerdings kein erhofftes Mario Galaxy. Darüber hinaus waren einige weitere Spiele zu sehen, darunter auch WiiU-Spiele wie Mario Kart 8 und Splatoon, was für eine Abwärtskompatibilität spricht. Bei dem gezeigten Basketballspiel könnte es sich um ein NBA 2K gehandelt haben.