Red Dead Redemption 2: Hier den ersten Trailer um 17:00 Uhr anschauen

Am vergangenen Dienstag hat Rockstar Games mitdie von Fans des Vorgängers lange ersehnte Fortsetzung der Reihe offiziell angekündigt . Zudem versprach der zu Take 2 Interactive gehörende Spielepublisher, dass am heutigen Donnerstag um 17:00 Uhr ein erster Trailer zu Actionspiel zur Verfügung stehen wird, der womöglich mehr zur Story oder besonderen Fatures des Titels verraten könnte. Das Video könnt ihr direkt unter dieser News ab 17:00 Uhr anschauen.Was genau Rockstar Games für Red Dead Redemption 2 plant, ist aktuell noch nicht bekannt. Fest steht lediglich, dass das Spiel im Herbst des kommenden Jahres für PlayStation 4 und Xbox One in den Handel kommen soll – da der Trailer eine Stunde nach der Enthüllung von Nintendos neuer Konsole NX gezeigt wird, wäre eine Ankündigung für diese Plattform im Rahmen des Trailers ebenfalls denkbar. Das kurz vor der offiziellen Bekanntgabe veröffentlichte Bild (siehe News-Teaser), zeigt zumindest sieben Personen, was einige zur Annahme veranlasste, dass sich die Macher von' kürzlich neuverfilmtem 1960er-Westernhat inspirieren lassen.Eine PC-Version ist bis dato jedenfalls nicht vorgesehen, ob die vielfach unterzeichnete Online-Petition an Rockstar Games' Haltung etwas ändern wird, bleibt abzuwarten. Der Vorgänger Red Dead Redemption (im Test: Note 9.0 ) erschien trotz des von vielen PC-Spielern geäußerten Wunsches bis heute konsolenexklusiv. Sicher ist, dass Red Dead Redemption 2 auch über eine Mehrspieler-Komponente verfügen wird. Die hatte nicht nur der Vorgänger bereits, Rockstar Games hat zuletzt beiso viel Erfolg mit dem GTA Online getauften Mehrspieler-Part, dass eine Ausweitung der Online-Features des Western-Spiels sehr naheliegend wäre. Rockstar selbst spricht jedenfalls von einem brandneuen "Online-Multiplayer-Erlebnis".