Zelda - Breath of the Wild: Neue Videos zeigen Wetterwechsel, Erkundung und Kämpfe

WiiU

The Legend of Zelda - Breath of the Wild ab 60,77 € bei Amazon.de kaufen.

In Kürze wird Nintendo erstmals seine neue Konsole mit dem Codenamen NX vorstellen. Offizielle Informationen über das Gerät gibt es noch nicht – mit The Legend of Zelda - Breath of the Wild (zur Preview) ist aber immerhin schon einer der Launchtitel bekannt. Nun sind auf der japanischen Website und auf YouTube neue Videos zu dem Action-Adventure aufgetaucht.

Die drei Clips widmen sich unterschiedlichen Themen. Das erste Video, das wir direkt unter dieser News eingebunden haben, präsentiert euch das Wettersystem von Breath of the Wild und den fließenden Tag-/Nacht-Wechsel. In den beiden anderen Videos (zu finden über die Quellen) seht ihr Link unter anderem bei der Erkundung der Spielwelt mit seinem Paraglider sowie im Kampf gegen Wildschweine und Orks.

Laut Website handelt es sich bei den gezeigten Szenen allerdings um die WiiU-Fassung – auf Material aus der NX-Version müsst ihr also noch bis mindestens 16 Uhr warten.