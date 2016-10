Spieleveteranen-Podcast #84

0:00:16 Der immer noch erkältete Heinrich begrüßt die Zuhörer

0:02:06 Die Veteranen widmen sich der Crowdfunding-Kampagne zu Wasteland 3 über die Plattform Fig und diskutieren auch allgemein über das Thema Schwarmfinanzierung.

über die Plattform Fig und diskutieren auch allgemein über das Thema Schwarmfinanzierung. 0:10:57 Ein kleiner Abstecher zu Chris Roberts' Weltraumspiel Star Citizen ...

Weltraumspiel ... 0:12:39 Mick will wissen, was eigentlich Richard Garriott macht.

macht. 0:20:50 VR bleibt ein Thema: Roland berichtet von der Oculus Connect in San Jose.

0:29:30 Jörg berichtet von seinen Erlebnissen mit PlayStation VR.

0:42:30 Auf Batman - Arkham VR geht er noch etwas detaillierter ein.

geht er noch etwas detaillierter ein. 0:49:18 Die Veteranen blättern in der PC Player 12/1996 unter anderem mit Daggerfall, Bundesliga-Manager ’97 und Alien Trilogy.

und 1:29:07 Was haben Jörg, Heinrich, Mick und Roland eigentlich zuletzt gespielt?

1:29:48 Mick hat sich Anno 1404 gegönnt und Mafia 3 angefangen, wozu auch die anderen was zu sagen haben.

gegönnt und angefangen, wozu auch die anderen was zu sagen haben. 1:40:36 Jörg berichtet von Gears of War 4 und Xcom 2 auf Konsole und mit PC-Mods.

und auf Konsole und mit PC-Mods. 1:42:04 Heinrich hat derweil noch in World of Warcraft: Legion reingeschaut.

reingeschaut. 1:45:50 Knapp vor dem Schlusspfiff äußert sich Jörg zu seinen Eindrücken aus Civilization 6 .

. 1:47:14 Die Verabschiedung. Aber ohne Schlussgag.

Und erneut ist es soweit: Die Spieleveteranen haben sich zusammengefunden, um einen weiteren Podcast aufzunehmen, über Aktuelles und Vergangenes in der Welt der Computer- und Videospiele zu sprechen. In Ausgabe 84 des Spieleveteranen-Podcasts diskutierenundunter anderem über das Thema Crowdfunding, über den anhaltenden Trend weg vom freien Speichern hin zu Checkpoint-Systemen oder aus aktuellem Anlass natürlich auch über das Thema VR.Wie üblich blättern die Veteranen zudem in einer alten Spielezeitschrift. Diesmal haben sie die PC Player 12/1996 zur Hand genommen. Darin enthalten sind unter anderem Tests zu, das alsmissverstandeneoder das Adventure-Spiel. Details zu den Gesprächsthemen des mehr als 100 Minuten langen Podcasts entnehmt ihr den folgenden Timecodes