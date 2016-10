Nintendo NX: Hier um 16:00 Uhr die offizielle Vorstellung ansehen [Upd]

andere

News-Update:Ihr könnt euch die Ankündigung von Nintendo direkt unter dieser News ab 16:00 Uhr anschauen.Ursprüngliche News:Das Gerücht, dass Nintendo noch diese Woche seine bisher nur unter dem Arbeitstitel „NX“ bekannte neue Konsole vorstellt (siehe unsere News: Nintendo NX: Enthüllung angeblich noch diese Woche ), hat sich bewahrheitet. Wie Nintendo of America soeben via Twitter verkündete, wird die Konsole noch heute offiziell der Öffentlichkeit präsentiert.Auf dem Twitter-Account des Unternehmens heißt es: „Seid unter den ersten, die NX entdecken. Schaut euch den Preview-Trailer um 16:00 Uhr an!“ Was Nintendo im Video alles zeigen und welche Details man verraten wird, wurde nicht gesagt. Warten wir also ab. Sobald der Clip online geht, seht ihr diesen natürlich auch hier bei uns.