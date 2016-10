Titanfall 2: Nvidia zeigt die Kampagne-Mission „Trial by Fire“ mit Geforce GTX Titan X in Ultra-HD

PC XOne PS4

Titanfall 2 ab 54,98 € bei Amazon.de kaufen.

Nachdem Nvidia Ende September bereits ein Gameplay-Video zum kommenden Ego-Shooter Titanfall 2 (Preview) in 4K präsentierte (siehe unsere News: Titanfall 2: Nvidia-Trailer zeigt 4K-Gameplay mit Titan-X-Grafikkarte), hat der Grafikchip-Hersteller nun einen weiteren Clip veröffentlicht. Diesmal steht allerdings nicht der Multiplayer-Modus, sondern die Kampagne des Spiels im Vordergrund. Zu sehen gibt es die Mission „Trial By Fire“. Wie zuletzt kommt auch für diese Präsentation eine Geforce-Titan-X-Grafikkarte zum Einsatz, um euch den Singleplayer-Part in Ultra-HD-Auflösung und mit flüssigen 60 Bildern pro Sekunde zu zeigen.

Den Clip könnt ihr euch unterhalb dieser Zeilen zu Gemüte führen. Die Vollversion von Titanfall 2 wird hierzulande bereits am 28. Oktober für PC, Xbox One und die PS4 erscheinen.