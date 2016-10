4. Retro-Börse in Mannheim am 22.10.2016

Am kommenden Samstag, dem 22. Oktober findet von 11 bis 16 Uhr in Mannheim zum vierten Mal die Retro-Börse, eine Mischung aus Verkaufsbörse und Ausstellung klassischer Computer- und Videospiele, statt. Als Veranstaltungsort dient erneut das Kulturhaus Käfertal, in dem diverse Händler und Privatleute zum Teil wertvolle Raritäten und Sammlerstücke aus dem Bereich Hard- und Software der letzten 40 Jahre anbieten.

Ob ihr nun Fan seid von klassischen Konsolen wie dem Atari VCS 7800, dem NES oder dem Mega Drive, oder lieber die Dreamcast oder Sonys Playstation anwerft: Bei der großen Auswahl dürfte für jeden Retro-Fan etwas von Interesse dabei sein. Für Freunde von Retro-Lesestoff könnte sich ein Besuch ebenfalls lohnen, so dürften auch dieses Mal wieder Ausgaben der deutschen Retro Gamer oder dem RETURN-Magazin zum Kauf erhältlich sein. Dazu wird es auch ein breites Angebot an Merchandise-Artikeln diverser Spiele-Serien geben.

Der Eintritt beträgt sechs Euro pro Person, ein Rahmenprogramm vor Ort ist wieder eingeplant, konkrete Details wurden hierzu bisher leider nicht bekanntgegeben. Weitere Infos zur Retro-Börse in Mannheim findet ihr in der unter der News verlinkten Website des Veranstalters, Impressionen von der 3. Retro-Börse erhaltet ihr in der dazugehörigen Galerie+.