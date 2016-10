Lethal VR: Worms-Macher kündigen VR-Titel für PC und PSVR an

PC PS4

VR-Spiele sind bereits seit geraumer Zeit ein Thema und könnten mithilfe von Sonys VR-Brille, die sich offenbar sehr gut verkauft, den Durchbruch schaffen. Heute hat das britische Studio Team 17, das den meisten als Entwickler der Worms-Reihe bekannt sein dürfte, mit Lethal VR seinen ersten VR-Titel angekündigt. Entwickelt wird das Spiel, in dem ihr als Filmschauspieler unterwegs seid und Schießübungen vollziehen dürft, von Three Fields Entertainment, dem für Dangerous Golf verantwortlichen Entwickler, der sich überwiegend aus ehemaligen Mitarbeitern von Criterion Games zusammensetzt.



Mit dem 8. November steht auch bereits ein konkreter Release-Termin fest. Der gilt allerdings nur für die PC-Version, die laut den Machern für HTC Vive optimiert wurde. Angekündigt ist allerdings auch eine Umsetzung für PlayStation VR, die bis Ende dieses Jahres im PlayStation Network aufschlagen soll. Einen Preis nennen Team 17 und Three Fields Entertainment bislang noch nicht, beschreiben Lethal VR jedoch als Mischung von Filmen wie Gefährliche Brandung, Robocop und Der Mann mit dem goldenen Colt.



Darüber hinaus beschreibt Three Fields Lethal VR als "zugänglichen Arcade-Titel" und als Kombination aus Shooter und Wurfspiel. Zudem versprechen die Macher eine "große Auswahl aufregender Waffen" im Spiel, das mit der neuesten Version der Unreal Engine 4 realisiert wird. In unserer Galerie findet ihr ein paar erste Screenshots. Unter dieser News wiederum könnt ihr euch einen ersten Trailer zu Lethal VR anschauen.