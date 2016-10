Bears vs Babies: Exploding-Kittens-Macher mit neuem Kartenspiel auf Kickstarter

Der Web-Cartoonist Matthew Inman (The Oatmeal) und Spiele-Entwickler Elan Lee haben sich erneut zusammengeschlossen, um ein weiteres Kartenspiel auf die Beine zu stellen. Bei Bears vs Babies kämpfen – wie es der Name bereits suggeriert – Bären und andere Kreaturen gegen eine Armee von Kleinkindern. Dazu zieht ihr abwechselnd Karten und baut so euer persönliches Kampfmonster zusammen, mit dem ihr euch im Anschluss gegen eine Horde von Babies verteidigen müsst. Wer am meisten von den kleinen Plagen frisst, gewinnt. Einen genaueren Einblick in den Spielablauf bekommt ihr im offiziellen Kickstarter-Video, das wir am Ende der News eingebunden haben.

Obwohl das Team nur 10.000 US-Dollar mit ihrer Kickstarter-Kampagne einnehmen wollte, hat das Projekt schon am ersten Tag fast eine Million US-Dollar eingespielt. Backer erhalten ab 25 USD die Basis-Version des Spiels, die voraussichtlich im Juni 2017 erscheinen soll. Für 35 USD erhaltet ihr zusätzlich ein Erweiterungsset, das sich – im Gegensatz zum Grundspiel – ausdrücklich nur an Erwachsene richtet. Die Kampagne läuft noch bis zum 18. November 2016.

Inman und Lee haben bereits in der Vergangenheit bewiesen, dass sie ihr Handwerk verstehen. Bereits 2015 finanzierten sie via Kickstarter ihr Kartenspiel Exploding Kittens, das mittlerweile auch als App für iOS erhältlich ist. Exploding Kittens stellte damals außerdem einen neuen Kickstarter-Rekord auf: Über 220.000 Unterstützer spendeten damals fast 9 Millionen US-Dollar für die Realisierung des Spiels. Auch bei Exploding Kittens wurde das Finanzierungsziel bereits nach weniger als einer Stunde erreicht.