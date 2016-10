Amnesia Collection: Horror-Reihe demnächst auch für PS4 erhältlich

PS4

Das Teaser-Bild stammt aus der PC-Version von Amnesia - A Machine for Pigs.

Wie Thomas Grip, Creative Director des schwedischen Indie-Entwicklers Frictional Games, im offiziellen Playstation-Blog bekanntgab, wird die Horror-Reihe Amnesia demnächst zum ersten Mal auch für Konsolen erscheinen. Ab dem 22. November sollen Amnesia - The Dark Descent (im User-Test), Amnesia - A Machine for Pigs (im Test mit Wertung 7.5) und die Episode Amnesia: Justine auch für die PlayStation 4 erhältlich sein.

Laut Grip soll es schon lange das Ziel von Frictional Games gewesen sein, die Ego-Horror-Titel auch abseits des PCs zu veröffentlichen – wobei zu erwähnen ist, dass Amnesia - A Machine for Pigs von Dear-Esther-Macher The Chinese Room und nicht von Frictional selbst umgesetzt wurde. Bislang mangelte es jedoch nach Grip immer an den finanziellen Mitteln beziehungsweise an der nötigen Zeit, die für eine Portierung notwendig gewesen sei. Soma (im Test mit Wertung 7.0) war bislang das einzige Spiel, das bisher auch für Konsolen erschien – und laut der letzten Bekanntgabe des Entwicklers womöglich bald auch für Xbox One zur Verfügung steht. Andere hoffen derweil auf einen VR-Support des Unterwasser-Gruselspiels.

Noch ist nicht bekannt, zu welchem Preis die Amnesia Collection erhältlich sein wird. Ob die PS4-Umsetzungen im Vergleich zu den Originalen technisch überarbeitet werden, um zum Beispiel bessere Grafik zu bieten, ist zurzeit noch unklar. Im Rahmen der Ankündigung hat Frictional Games auch einen Trailer veröffentlicht, der einen Zusammenschnitt aus verschiedenen Let's Plays zum ersten Teil von Amnesia zeigt.