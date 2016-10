Accounting: Gratis-VR-Spiel der Stanley-Parable-Macher erhältlich

PC

Die Indie-Entwickler Crows Crows Crows haben ein Virtual-Reality-Spiel für die HTC Vive (siehe auch unser dreiteiliger Report Die HTC Vive im Videospecial) entwickelt, das ab sofort kostenlos via Steam verfügbar ist. Bei Accounting handelt es sich nach Angaben des Teams um eine Simulation, bei der ihr in die Rolle eines Buchhalters schlüpft. Neben gemächlicher Zahlenschubserei verspricht der Trailer, den ihr euch unter dieser News ansehen könnt, dennoch einige Überraschungen in den virtuellen Welten.

Crows Crows Crows wurde unter anderem von William Pugh gegründet, der zuvor an The Stanley Parable mitgearbeitet hat (The Stanley Parable im User-Test). Das erste eigene Spiel des Studios, Dr. Langeskov, The Tiger, and The Terribly Cursed Emerald - A Whirlwind Heist, stand dabei ganz in der Tradition von The Stanley Parable und spielte mit den Erwartungen der Spieler (siehe auch unsere News Dr. Langeskov: Gratis-Spiel von Stanley-Parable-Macher William Pugh).

Accounting entstand in Zusammenarbeit mit Squanchtendo, einem VR-Studio von Justin Roiland, dem kreativen Kopf hinter der Cartoon-Serie Rick & Morty. Roiland übernahm auch einen Großteil der Sprechrollen für Accounting. Was sich wirklich hinter dem Spiel verbirgt, könnt ihr ab sofort selbst herausfinden.