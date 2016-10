BIU: 15 Mio. Let's-Play-Zuschauer hierzulande // 1,15 Mio. Zuschauer zahlen für Let's Plays

„Mehr als jeder fünfte deutsche Internetnutzer schaut Let's Plays“ – so zumindest die Aussage des Bundesverbandes Interaktive Unterhaltungssoftware e.V. (BIU), der sich auf eine im Juli vom Marktforschungsunternehmen YouGov durchgeführte (repräsentative) Umfrage bezieht, an der 2.023 Personen teilgenommen haben.

Von den etwa 15 Millionen deutschen Internetnutzern, die sich Let's Plays entweder live oder als Aufzeichnung anschauen, liegt die Altersgruppe der 16- bis 24-Jährigen (63 Prozent) mit Abstand vorn, gefolgt von den 25- bis 34-Jährigen (39 Prozent). Je höher das Alter der Nutzer, desto geringer der Anteil der Zuschauer, was wenig überraschend sein dürfte.

Auch zu der Spendenbereitschaft der Videokonsumenten wurden Daten erhoben: Freiwillig Geld an die Ersteller der Let's Plays haben demzufolge 1,15 Millionen der Zuschauer überwiesen, was acht Prozent der erwähnten 15 Millionen Let's-Play-Nutzer bedeutet. Glaubt man der Umfrage, könnte sich dieser Wert in den nächsten Jahren weiter positiv entwickeln, denn für 3,6 Millionen User ist es vorstellbar, Let's Player zukünftig mittels Geldspenden zu unterstützen.

Vor diesem Hintergrund ist der BIU-Geschäftsführer Maximilian Schenk der Ansicht, dass „Games einmal mehr Vorbildcharakter für andere Medien [darstellen]“. Darüber hinaus greift Schenk auch das für den einen oder anderen Leser vermutlich kaum nachvollziehbare Thema der sogenannten „Idole“ auf: