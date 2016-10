Friday the 13th - The Game: Beta erscheint noch in diesem Jahr

PC XOne PS4

Nachdem zuletzt berichtet wurde, dass das Horrorspiel Friday the 13th - The Game aufgrund der Beigabe eines Singleplayer-Modus' erst zu Beginn des nächsten Jahres erscheinen wird, kündigten die Entwickler um Gun Media jetzt eine Beta an, die noch in diesem Jahr anlaufen soll. Genaue Daten sowie Inhalte und Umfang der Beta sollen in Kürze folgen. Ebenso, ob es sich um eine offene oder geschlossene Beta nur für Backer handelt. Wir halten euch auf dem Laufenden und berichten, sobald es Neuigkeiten gibt.