Assassin’s Creed - Der Film: Neuer Trailer zeigt Callum Lynch und Aguilar (Michael Fassbender) in Aktion

PC 360 PS3

Assassin's Creed ab 11,49 € bei Amazon.de kaufen.

20th Century Fox, New Regency und Ubisoft Motion Pictures haben einen neuen Trailer zur in diesem Jahr erscheinenden Verfilmung von Assassin’s Creed veröffentlicht. In diesem bekommt ihr sowohl den Häftling Callum Lynch, als auch den Assassinen Aguilar de Agarorobo zu sehen, die beide vom deutsch-irischen Schauspieler Michael Fassbender verkörpert werden.

In Assassin’s Creed bekommt Callum Lynch, ein zum Tode verurteilter Häftling, einen Besuch von einem Wissenschaftler namens Joseph, der ihm das Angebot unterbreitet, Teil eines ungewöhnlichen Experiments zu werden. Das mysteriöse unternehmen Abstergo Industries wirbt Lynch als Probanden für eine Machine namens Animus an, mit deren Hilfe er die Erinnerungen seiner Vorfahren durchleben kann. Lynchs ungewöhnliche Reise beginnt im Spanien des 15. Jahrhunderts, zur Zeit der Inquisition. Schon bald findet er sich mitten in einem jahrhundertealten Konflikt zwischen den geheimnisvollen Assassinen und den machtlüsternden Templern wieder - ein Konflikt, der bis in die Gegenwart reicht ...

Hierzulande wird der Film ab dem 27. Dezember 2016 in den Kinos zu sehen sein. Die deutschsprachige Version des Trailers könnt ihr euch unterhalb dieser Zeilen anschauen. Die englische Fassung haben wir für euch in den Quellenangaben verlinkt.