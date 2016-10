Retrokompott: Folge 23 - Robins Top Simulationen & Strategiespiele

Bereits zum 23. Mal präsentieren die beiden sympathischen Norddeutschen Patrick Becher und Robin Lösch zusammen mit ihren Gästen Selmar und Fabskimo ein unterhaltsames Podcast rund um das Thema Retrospiele. Hauptthema der aktuellen Ausgabe sind Simulationen und Strategiespiele bis 1995 auf den PC und dem Amiga. Vorgestellt werden viele Klassiker, wie zum Beispiel die Flugsimulatoren Flight Simulator 5.1, Aces of the Pacific, Strike Commander, Falcon 3.0 und Their Finest Hour - Battle over Britain. Aber auch Strategiespiele, wie zum Beispiel Civilization, Railroad Tycoon, Die Siedler, Harpoon, Battle Isle 2, Powermonger und Red Storm Rising werden von den Protagonisten kurz präsentiert.

Interviewgast der aktuellen Folge ist der deutsche Programmierer und Journalist Richard Löwenstein, der unter anderem in den 90'er Jahren Chefredakteur der Zeitschriften Amiga Joker und PC Joker war. Wie in jeder Sendung wurden auch diesmal alte Computerspiele angespielt, unter anderem Pirates, Olympic Skier und Barbie. Schließlich enthält der Podcast erneut ein Bonustrack, in dem Selmar von den Pretty Old Pixel das Spiel Austerlitz auf den PC vorstellt. Die nächste Sendung ist für den 28.10.2016 um 22:00 Uhr geplant, diesmal mit dem dritten Teil des Themas "PCs im Wandel der Zeit".

Retrokompott beschäftigt sich hauptsächlich mit dem Thema Retrospiele für den C64, den Amiga und den PC. Das Besondere an dem Format ist – neben der Dauer von zumeist mehr als sechs Stunden – die Möglichkeit der aktiven Teilnahme der Hörer, sei es durch Kommentare im Chat während der Liveübertragung als auch über die Einreichung von Audiokommentaren, die in der nächsten Ausgabe abgespielt werden. Auch sind interessante Interviews Bestandteil einer jeden Ausgabe (bisher zum Beispiel Rob Hewson, Mick Schnelle und Al Lowe).