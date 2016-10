3DS

Shounosuke Nanase ist ein erfahrener, aber eigenwilliger Detective.

Mord verjährt nicht

Polizistin Koto Amekura steht noch am Anfang ihrer Karriere.

Gebundene Hände

Gemeinsam kommt das Ermittlerduo der Wahrheit auf die Spur.

Die inneren Werte stimmen

Erhältlich seit dem 13.10.2016 für 5,99 Euro

In einem Satz: Spannender Krimiauftakt der Hotel-Dusk-Macher.

Jede Woche stellen wir euch ein interessantes eShop-Spiel für WiiU, 3DS oder Virtual Console vor, egal ob Indie oder Vollpreis. Um diese Rubrik kümmern sich unsere UserundAuf dem Nintendo DS erfreuen sich Visual Novels einer hohen Beliebtheit. Mitverantwortlich für diesen Erfolg ist, der bis zur Insolvenz des Studios CING für Titel wieoderverantwortlich zeichnete. Mit seinem neuen Arbeitgeber Arc System Works und einstigen Weggefährten will der Japaner nun mitauf dem 3DS an alte Erfolge anknüpfen. Ob ihm dies gelingt, erfahrt ihr im heuten eShop-Check.Die Cold Case Unit rollt alte Kriminalfälle auf, die mangels Beweise unlängst in den Kellerarchiven der Ermittlungsbehörden verstauben. Die trockene Polizeiarbeit der Abteilung ist nicht jedermanns Sache, und auch der etwas mürrische, aber erfahrene Detective Shounosuke Nanase kann sich für seine Anstellung nicht so recht begeistern – sehr zum Leidwesen seiner Kollegin Koto Amekura. Die junge Beamtin geht neuen Hinweisen stets akribisch nach, selbst wenn ihr Enthusiasmus auf die tauben Ohren ihres Partners stößt.Ganz in ihrem Naturell notiert sie auch jetzt den Hinweis eines anonymen Anrufers, der Zweifel an einem sieben Jahre zurückliegenden Fall hegt. Damals starb ein Mann infolge eines Brandunfalls im hiesigen Krankenhaus. Die unbekannte Stimme am Telefon glaubt jedoch an einen Mord. Entgegen der Beweislast nimmt Amekura die Ermittlungen auf und sucht in den Akten nach einstigen Zeugen und eventuellen Widersprüchen.Bis zum Ermittlungsbeginn haben wir nur Bildschirmtexte gelesen, und das wird auch bis zur Auflösung des Falls nach etwa zwei bis drei Stunden unsere Haupttätigkeit bleiben. Chase - Cold Case Investigations - Distant Memories ist eine klassische Visual Novel, die nur ein Minimum an Interaktivität bietet. Abseits der Befragung von Zeugen und der Untersuchung von Tatortbildern dürfen wir nur ganz selten in den linear dargelegten Fall eingreifen.Unsere "Entscheidungen" für bestimmte Dialogoptionen haben keinen Einfluss auf den Ausgang der Geschichte. Im Gegenteil: Die Verhöre stellen nur unser Gedächtnis auf die Probe. Können wir einzelne Details wie Namen oder Motive den Befragten richtig zuordnen, gehen die Ermittlungen weiter. Andernfalls sammeln wir einen Strafpunkt, deren Häufung zum Neustart des Kapitels führt – mehr aber auch nicht. Die freie Speicherfunktion hebelt den Mechanismus ohnehin aus.Technisch schlägt sich die Visual Novel mit ansprechend gezeichneten Charakteren und passender Mimik gut, aber gegenüber den DS-Klassikern der Macher fällt der Titel deutlich ab. Die gesamte Ermittlung ist als Kammerspiel im Büro der Protagonisten inszeniert, andere Schauplätze suchen wir vergeblich. Auch die musikalische Untermalung erinnerte uns eher an einen Fahrstuhl als ein Grafik-Adventure.Abseits der puristischen Präsentation punktet die Kriminalgeschichte. Der Fall ist interessant gestaltet, die Texte kommen ohne künstliche Längen und affektierte Monologe aus, und auch das Ermittlerduo gewinnt zunehmend an Profil. Eine deutsche Übersetzung liegt unterdessen nicht vor, aber für das Verständnis genügt einfaches Schulenglisch. Die-Serie zum Vergleich verlangt dem Leser deutlich mehr Vokabeln ab.Nach dem Spielstart von Chase - Cold Case Investigations - Distant Memories haben wir unseren Nintendo 3DS erst nach dem Abspann wieder ausgeschaltet. Dies mag in der kurzen Spielzeit begründet liegen, aber in erster Linie beschwört die Visual Novel den Geist alter CING-Klassiker. Man merkt dem Titel das geringe Budget an, aber Taisuke Kanasaki hat mit der spannenden Geschichte und dem offenen Ende den narrativen Grundstein für weitere Episoden gelegt. Die Zukunft der Serie liegt jetzt vermutlich in den Händen der Käufer. Wir würden jedenfalls gerne erfahren, wie die Geschichte um Shounosuke Nanase und Koto Amekura weiter geht.