Star Wars - The Old Republic: Neues Fortschrittssystem vorgestellt

PC

Mit der kommenden Erweiterung Knights of the Eternal Throne für Star Wars - The Old Republic wird es ein neues Fortschrittssystem geben. Dieses heißt "Galaktisches Kommando" und wird freigeschaltet, sobald ein Spielcharakter die Stufe 70 erreicht hat. In der Übersicht werden auf einer Oberfläche sämtliche Aktivitäten wie zum Beispiel Heldenmissionen, Story-Kapitel, Flashpoints, Aufstände oder Operationen angezeigt, für die sich der Spieler einreihen kann. Dabei stehen bei den meisten Kampfmissionen drei Schwierigkeitsgrade zur Verfügung: Story, Veteran und Meister.

Mit jeder erfolgten Aktion sammeln die Spieler Kommando-Erfahrungspunkte und steigen entsprechend im Kommandorang auf. Mit jeder erklommenen Stufe werden Belohnungen in Form der neuen Kommandokisten freigeschaltet. Je höher die Stufe, desto hochwertiger ist der Inhalt. Dieser besteht aus mehreren Gegenständen wie Gefährten-Geschenke, kosmetische Waffen und Rüstungen, Transportmittel und Haustiere.

Am Anfang der Erweiterung können die Spieler sich entscheiden, ob sie für die dunkle oder die helle Seite der Macht kämpfen. Danach haben sämtliche Aktionen Auswirkungen auf den Krieg zwischen den beiden Seiten auf dem aktuellen Server. Ab einem bestimmten Grad der Dominanz der jeweiligen Seite wird der Krieg beendet und Spieler der siegreichen Seite erhalten zusätzliche Belohnungen. Nach einer gewissen Zeit wird der Krieg wieder zurückgesetzt und die ehemaligen Verlierer erhalten einen leichten Vorteil, um das Gleichgewicht wieder zu ihren Gunsten zu verändern. Der aktuelle Stand kann jederzeit im "Galaktischen Kommando" nachgeprüft werden.

Die Erweiterung ist für alle Abonnenten kostenlos spielbar und wird am 2. Dezember erscheinen. Spieler, die vom 25. Oktober bis zum 27. November durchgehend Premium-Spieler (mit Abonnenten-Status) sind, erhalten zudem eine neue Begleiterin, einen Aufklärungsläufer sowie drei Tage früheren Zugang.