Watch Dogs 2: Systemanforderungen veröffentlicht // PC-Version erscheint später

In exakt vier Wochen erscheint Ubisofts neues Open-World-Actionspiel Watch Dogs 2 (Preview) – allerdings nur für PlayStation 4 und Xbox One. Das hat der französische Publisher heute offiziell bestätigt und für die PC-Version mit dem 29. November einen separaten Termin bekanntgegeben. Im Gegenzug hat Ubisoft dafür die finalen Systemvoraussetzungen für veröffentlicht, die ihr weiter unten in dieser News findet und verspricht für die Windows-Version einige "High-End"-Optionen und zahlreiche weitere Anpassungsmöglichkeiten.

Neben der Unterstützung für 4K-Auflösungen und Multi-Monitor-Support nennt Ubisoft unter anderem das Nicht-Vorhandensein einer Framerate-Begrenzung. Zudem soll das HUD des Spiels deutlich umfangreicher anpassbar sein. Zusätzliche Grafikfeature wie "Screen Space Reflections" sowie erweiterter und verbesserter Schatteneffekte werden genauso wie ein High-Res-Texturenpaket zum optionalen Download ebenfalls genannt. Eine vollständige Liste der zusätzlichen Funktionen der PC-Version könnt ihr im aktuellen Eintrag im Ubi-Blogs einsehen.

Minimale Anforderungen:

Betriebssystem: Windows 7 SP1, Windows 8.1, Windows 10

Prozessor: Intel Core i5 2400S mit 2,5 GHz, AMD FX 6120 mit 3,5 GHz

Arbeitsspeicher: 6 GB RAM

Grafikkarte: NVIDIA GeForce GTX 660 (2GB), AMD Radeon HD 7870 (2GB) oder besser

Festplattenspeicher: 50 GB

Empfohlene Anforderungen:

Betriebssystem: Windows 7 SP1, Windows 8.1, Windows 10

Prozessor: Intel Core i5 3470 mit 3,2GHz, AMD FX 8120 mit 3,9 GHz

Arbeitsspeicher: 8 GB RAM

Grafikkarte: NVIDIA GeForce GTX 780 (3GB), NVIDIA GeForce GTX 970 (4GB), NVIDIA GeForce GTX 1060 (3GB) oder besser, AMD Radeon R9 290 (4GB) oder besser

Festplattenspeicher: 50 GB

In Watch Dogs 2 übernehmt ihr die Rolle des Computerspezialisten Marcus Holloway, der sich in San Francisco der neu formierten Hacker-Gruppe DedSec anschließt. Die wollen die Firma Blume zu Fall bringen, die das sogenannte cTOS 2.0, in dem persönliche Daten der Bürger gespeichert werden, zu kriminellen Zwecken nutzt.