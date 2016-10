Crazy Machines 3 ab heute im Handel & Launch-Trailer

PC

Das Physik-Puzzle-Spiel Crazy Machines 3 ist ab heute für den PC zum Preis von 19,99 Euro im Handel erhältlich und wird heute Abend um 18:00 Uhr (deutscher Zeit) auch digital via Steam erscheinen. Anlässlich der Veröffentlichung hat Daedalic Entertainment einen Launch-Trailer zum Spiel online gestellt, den ihr euch am Ende dieser News anschauen könnt. Zudem gibt es einen Satz neuer Screenshots, die ihr in unserer Bildergalerie findet.

Crazy Machines 3 wartet mit über 80 kniffligen Physik-Rätseln auf und bietet mit seinem umfangreichen, in Valves Steam-Workshop eingebundenen Editor den kreativen Köpfen unter euch die Möglichkeit, aus rund 220 Objekten und über 300 Einzelteilen eigene Levels, Bauteile und Maschinen zu erstellen. Diese lassen sich anschließend auch online mit anderen Spielern teilen. Die Entwickler versprechen den Titel auch in Zukunft mit kostenlosen neuen Inhalten, in Form von Level, Maschinenteilen und Objekten zu versorgen.