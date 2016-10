Beyond Good & Evil 2: Gerüchte um ein Reboot und NX-Exklusivität verdichten sich

360 PS3

Bereits im März dieses Jahres kursierte im Netz das Gerücht, dass Beyond Good & Evil 2 möglicherweise gar keine Fortsetzung, sondern ein Reboot des 2003 veröffentlichten Originals wird. Darüber hinaus wurde spekuliert, dass Nintendo die Finanzierung der Entwicklung übernahm und der Titel deshalb exklusiv für die kommende neue Konsole NX erscheinen wird (siehe dazu auch unsere News: Beyond Good & Evil 2: Nintendo übernimmt angeblich Finanzierung // Exklusiv für NX?). Diese beiden Angaben sollen nun zwei Insider unabhängig voneinander kürzlich gegenüber der Website Let’s Play Video Games erneut bestätigt haben.

Wie die erste Quelle, die angeblich eng in die Verhandlungen rund um den Titel eingebunden ist, erklärte, plant Ubisoft zwar sich an der Story des Originals zu orientieren, will diese aber noch weiter ausbauen. So soll die Geschichte von Jade teilweise neu erzählt und die Hintergrundgeschichte von Pey'j erweitert werden, damit Neueinsteiger leichter die Motive der beiden Charaktere nachvollziehen können. Zudem soll das Reboot nicht wie das Original mit dem Cliffhanger enden, sondern darüber hinaus gehen und den Schluss für die Fans auflösen. Das könnte laut der Quelle eine bessere Grundlage für mögliche Fortsetzungen schaffen.

Der zweite Insider bestätigte nochmal die NX-Exklusivität und gab an, dass Ubisoft diese im Rahmen der Enthüllung der Nintendo-Konsole bekanntgeben wird. Auch ein Trailer (nur CGI, kein Gameplay) soll gezeigt werden. Der Release des Spiels soll nach Angaben der Quelle irgendwann im Jahre 2018 erfolgen. Ob das alles so stimmt, werden wir vielleicht schon in Kürze erfahren. Gerüchten zufolge plant Nintendo seine Konsole noch im Laufe dieser Woche vorzustellen (mehr dazu hier: Nintendo NX: Enthüllung angeblich noch diese Woche).